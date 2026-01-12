Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 12:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 12:19

13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı?

Ocak ayının ikinci haftasında Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve kar yağışı, haftanın ilk gününde ulaşımı durma noktasına getirirken gözler 13 Ocak Salı gününe çevrildi. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 50'den fazla ilde uygulanan kar tatili kararlarının ardından, öğrenciler ve veliler "Tatil uzayacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı?
Abone Ol
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 12 Ocak Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin okula gitmesine engel oldu. İstanbul'da il genelinde, Ankara'da ise kırsal kesimlerde eğitime verilen 1 günlük aranın ardından meteorolojik veriler dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle yollarda oluşabilecek gizli buzlanma ve don olayları, valiliklerin gündemindeki "ikinci gün tatili" ihtimalini güçlendiriyor.
13 OCAK SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
12 Ocak Pazartesi öğle saatleri itibarıyla, 13 Ocak Salı gününe dair il genelinde tatil kararı veren ilk şehir Tunceli oldu. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 2 gün (12-13 Ocak) ara verildiğini daha önceden duyurmuştu.

Diğer iller için (İstanbul, Ankara vb.) valiliklerin değerlendirmeleri devam ediyor. Kararların genellikle akşam saat 18.00 - 21.00 arasında netleşmesi ve resmi makamlarca duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM
İstanbul: İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için il genelinde tatil kararı almıştı. Meteoroloji tahminlerine göre 13 Ocak Salı günü yağışın etkisini azaltması ancak sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi (-1°C / 5°C) bekleniyor. Buzlanma riskine karşı İstanbul Valisi'nin akşam saatlerinde bir açıklama yapması öngörülüyor.

Ankara: Ankara'da kar yağışı İstanbul kadar yoğun olmasa da soğuk hava etkisini hissettiriyor. 12 Ocak'ta kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitime ara veren Ankara Valiliği, yarınki durum için buzlanma analizlerini takip ediyor.

13 OCAK SALI TATİL OLAN İLLER LİSTESİ (GÜNCEL)
Şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için tatil duyurusu gelen iller:

Tunceli: İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları tatil.

NOT: Kar tatili kararları her ilin mülki amirliği tarafından anlık hava durumuna göre alınmaktadır. Liste valiliklerden gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte anlık olarak güncellenecektir.


SÖMESTR TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
Kar tatili beklentisi sürerken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sadece birkaç gün kaldı:

Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.

Yarıyıl (15 Tatil) Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı? Gündem 13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı?
Hamburg'dan Kuntz açıklaması: 'Cinsel taciz haberi doğru' Hamburg SV Hamburg'dan Kuntz açıklaması: "Cinsel taciz haberi doğru"
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak Türkiye Kupası Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta başlıyor Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda ikinci hafta başlıyor
Radomir Djalovic'ten transfer açıklaması Mondihome Kayserispor Radomir Djalovic'ten transfer açıklaması
Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da Beşiktaş Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da
Galatasaray'da kesin çözüm haftası: Yusuf Demir! Galatasaray Galatasaray'da kesin çözüm haftası: Yusuf Demir!
Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti! Galatasaray Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti!
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler'in El Clasico sonrası büyük öfkesi
2
Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"
3
Real Madrid'den kupa töreninde alkış koridoru krizi
4
Galatasaray'dan kanat için transfer kararı
5
Beşiktaş'ın Abraham kararı: "Ya 30 ya yokuz!"
6
Süper Kupa finalinde kavga!
7
Emre Mor için yeni transfer ihtimali

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.