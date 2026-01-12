12 Ocak
Galatasaray - Fabian Ruiz: İkna edilmesi gereken o!

Galatasaray, Paris Saint-Germain forması giyen orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transfer için hem PSG'nin hem de Ruiz'in ikna edilmesi gerekiyor.

12 Ocak 2026 12:36
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray - Fabian Ruiz: İkna edilmesi gereken o!
Orta sahasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz için resmi girişimlere başladı.

TEKLİF YAPILMADI

Edinilen bilgilere göre PSG, Fabian Ruiz'e sözleşme yenileme sözü vermesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadı.

Bu belirsizliği fırsata çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sezon sonunda devreye girecek özel çıkış maddesini de hesaba katarak transferde somut adım attı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ


Sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle masaya oturarak İspanyol orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Galatasaray cephesi, Fabian Ruiz'i önce kiralık olarak kadroya katmayı ve sezon sonunda performansına göre satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Ancak PSG'nin bu teklife yaklaşımı oldukça net oldu. Fransız temsilcisinin, sezon sonunda aktif hale gelecek 30 milyon euro'luk çıkış maddesinin peşin olarak ödenmesini talep ettiği öğrenildi.

Bu talep sonrası görüşmelerin kolay ilerlemediği, taraflar arasında ödeme planı ve transfer formülü üzerine pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

İKNA EDİLMESİ GEREKEN RUIZ!

Diğer yandan Galatasaray'ın PSG'yi ikna etmesi halinde dahi esas ikna edilmesi gereken isim Fabian Ruiz...

SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

