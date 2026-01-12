Atlanta Hawks, 5 Şubat takas son tarihi öncesinde kadrosunu güçlendirme arayışlarını sürdürüyor.Trae Young'ın Washington Wizards'a gönderilmesinin ardından ön alan rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Hawks'ın, Dallas Mavericks pivotu Daniel Gafford için olası bir takası değerlendirdiği bildiriliyor.Takas piyasasında aktif kalmaya devam eden Atlanta, özellikle uzun rotasyonunda iyileştirme yapma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Daha önce 10 kez All-Star seçilen Anthony Davis için ses getirecek bir hamleyle anılan Hawks'ın, Davis'in yaşadığı son el sakatlığı nedeniyle bu planını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.Bu gelişmenin ardından Atlanta'nın odağını, lig genelinde adı bir süredir takas söylentilerine karışan bir başka uzun oyuncuya çevirdiği görülüyor: Dallas Mavericks forması giyen Daniel Gafford.NBA'in önde gelen kulis kaynaklarından Marc Stein'a göre Hawks, Davis için oluşturulacak olası bir pakette, Kristaps Porzingis ve Luke Kennard'ın sona eren kontratları etrafında şekillenen bir anlaşmaya eski 1 numara draft seçimi Zaccharie Risacher'ı dahil etmeye hiçbir zaman sıcak bakmadı.Stein'ın aktardığına göre, rakip takım yöneticileri Atlanta'nın bu noktada yön değiştirerek Gafford için bir anlaşmaya yönelebileceğini düşünüyor. Böyle bir senaryoda Risacher'ın müzakerelerden tamamen çıkarılması da mümkün görünüyor.Stein ayrıca, Atlanta'nın Gafford'a Indiana Pacers ve Boston Celtics ile birlikte ilgi gösteren takımlar arasında yer aldığını belirtti. Celtics'in, daha önce Anfernee Simons için takas piyasasını yokladığı da hatırlatıldı.Dallas cephesinin ise Gafford'ı takas etmeye açık olduğu ve genç yetenekler ile süresi dolan kontratlara odaklanan bir karşılık aradığı ifade ediliyor. Gafford'ın adı bugüne kadar Toronto Raptors başta olmak üzere birçok takımla da anılmış durumda.27 yaşındaki pivot, geçtiğimiz yaz 3 yıl ve 54 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza atmıştı. Bu sezon Dallas formasıyla 28 maçta, 19'u ilk beş olmak üzere görev alan Gafford, 7.9 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları yakaladı.Hawks, bu takas döneminde zaten franchise'ın yönünü değiştiren büyük bir hamle yapmış ve Trae Young'ı Washington Wizards'a göndererek karşılığında CJ McCollum ile Corey Kispert'i kadrosuna katmıştı.