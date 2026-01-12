12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, ligin ikinci yarısı için yaptığı hazırlıkları tamamladı

calendar 12 Ocak 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampı 11 Ocak Pazar günü sona erdi. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara 1 gün izin verilirken, 13 Ocak Salı günü Kayseri'de top başı yapacakları öğrenildi.

Süper Lig'in ilk yarısında 15 puan toplayarak 16'ncı sırada yer alan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girdi. 2 Ocak'ta başlayan kamp 11 Ocak'ta sona erdi. Sarı-kırmızılı takım kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynadı.

İç Anadolu ekibi bu kapsamda ilk olarak 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşılaşarak sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. İç Anadolu ekibi kamptaki ikinci hazırlık maçından ise 11 Ocak Pazar günü Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'yu 3-2 mağlup etti.

Öte yandan, Kayserispor'un kamp programı kapsamında teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere de takviye yapıldı. Bu kapsamda, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. İç Anadolu ekibi son olarak da sağ bek mevkisine takviye yaptı. Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı takımda, Antalya kampının tamamlanmasının ardından oyunculara 1 gün izin verildiği ve 13 Ocak Salı günü Kayseri'de Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarının devam edeceği öğrenildi. 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.