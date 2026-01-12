12 Ocak
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı motosiklet sahneye çıkıyor

3 Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından bu sezon MotoGP'de yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu'nun Yamaha Pramac Racing motosikleti tanıtılacak.

calendar 12 Ocak 2026 15:58
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı motosiklet, 13 Ocak Salı günü İtalya'nın Siena kentinde tanıtılacak.

MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Razgatlıoğlu'nun, 2026 sezonunda kullanacağı Pramac Yamaha motosikleti ilk kez kamuoyuna açıklanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği üç şampiyonluğun ardından MotoGP'ye geçmeye hazırlanan milli sporcu, 2026 sezonunda 7 numarayla piste çıkacak. Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonunda Yamaha'nın tüm fabrika verilerinden yararlanacak.

İtalya merkezli Pramac Racing, 2024 sezonunda MotoGP'de kazandığı dünya şampiyonluğuyla dikkat çekmişti. Takım, 2026 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor.


Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP'ye adım attı. Milli motosikletçi, Pramac Yamaha ile MotoGP'de yarışarak serinin tarihindeki ilk Türk sporcu olacak.

 Reklam 
