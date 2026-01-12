Karşıyaka'nın kaybı büyük

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında düşme hattındaki Afyonspor'la deplasmanda göle dönen sahada gecikmeli başlayan mücadelede golsüz berabere kalan Karşıyaka şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti. Yoğun yağış nedeniyle saha ve yedek kulübelerinin göle döndüğü karşılaşma 30 dakika gecikmeli başladı. Yedek kulübesinde oturamayan yedek oyuncular tribüne çıkmak zorunda kaldı. Ağır zemindeki düelloda galibiyet golünü bir türlü bulamayan Kaf-Kaf 0-0'lık sonuçla kritik 2 puanı Afyon'da bıraktı.Karşıyaka bu beraberlikle şampiyonluk yarışında haftaya konuk edeceği lider Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki Kaf-Kaf'ın üçüncü basamaktaki Eskişehirspor'la da arasında 4 puan kaldı.Karşıyaka'da bahis soruşturmasında 45'er gün hak mahrumiyeti alan 4 önemli oyuncu cezalarının bitmesiyle dün kasım ayından sonra ilk kez takıma dönerken, kadrodan ayrılanlar nedeniyle yeşil-kırmızılılar Afyon'a 17 kişi gidebildi. İzmir temsilcisinde cezaları biten Tunay, Harun, Hıdır ve Yasin ilk 11'de oynadı. Ara transferde alınan 3'ü amatör ligden 4 transferden Cumali ve Yakup Arda ilk 11'de oynarken, Yusuf Gassan sonradan oyuna girdi, Hüseyin ise cezası nedeniyle kadroda yoktu.Devre arasında 6 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün kadroda düşünmediği golcü Hamza'ya da kulüp araması için izin verildi. Özellikle Yasin'in cezalı olduğu dönemde ilk yarının son haftalarında 11'de forma giyerek 2 gol atan Hamza takımla birlikte deplasmana gitmedi. Daha önce Muşspor'a satılan Ferdi'nin yanı sıra Namık Barış (Somaspor), Selahattin (Altınordu), Bayram (Tire 2021) ve Mehmet Güneş'in (Malatya Yeşilyurt) takımdan ayrıldığı, Ahmet Yağız Mengi'nin de kulüp aradığı Karşıyaka'da Hamza'yla birlikte gidenlerin sayısı 7'ye çıktı. Kaf-Kaf bu yüzden dün 6 yedekle sahaya çıktı.Karşıyaka, sezonun ilk yarısında tesislerinde ağırladığı Afyonspor'dan rövanşta aynı muameleyi görmedi. Sezon başında toplama takımla son anda İzmir'e gelip öğrenci yurdunda kalan Afyonspor'a tesislerini açan Karşıyaka konuk kafileyi yemekte ağırladı. İzmir ekibi Afyonspor'a geri dönüş yolculuğu için de kumanya hazırlayıp uğurladı. Rövanşta Karşıyaka taraftarlarının Afyon'da tribünde yer almasına koltukların kırık olduğu gerekçesiyle izin verilmezken, ev sahibi yönetim de Karşıyaka yönetimine kötü davrandı. Maç öncesi sahadaki su birikintisi uzun süre temizletilmedi. Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ve şube yöneticilerine protokolde yer verilmedi.Maç sonrası da Afyonspor Başkanı Fatih Ekşioğlu'nun oğlunun Karşıyakalılara küfür ettiği iddia edilirken protokol önünde iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek de yumruklandı.Karşıyaka'nın bu sezon vitrine çıkarıp Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle masaya oturduktan sonra Acın Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'a satmayı kararlaştırdığı 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt, milli formayı sırtına geçirdiği ilk maçta parladı. U19 Milli Takımı'nın Antalya'daki kampında Özbekistan'la oynadığı maçta 11'de forma giyip ilk kez milli olan Adem, ilk milli maçını golle süsledi. Adem, ay-yıldızlı ekibimizin 3-2 kazandığı maçta millilerimizin üçüncü golünü attı. Hasta hasta mücadele eden genç futbolcu serumla sahaya çıktı.Adem, milli kafilede olduğu için Karşıyaka'nın Afyonspor deplasmanında görev yapamadı. U19 Milli Takım çarşamba günü Özbekistan'la Antalya'da yeniden karşılaşacak. Karşıyaka da Adem'in milli kadrodaki performansını kutladı.