Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 14:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 14:53

Son Hafta Etkinlik Haftası mı 2026? MEB

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli "Son hafta ders işlenecek mi, etkinlik haftası mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan gelenek, 2026 yılının ilk dönem sonunda da uygulanmaya devam ediyor.

Son Hafta Etkinlik Haftası mı 2026? MEB
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karnelerini almadan önceki son haftayı daha verimli ve sosyal bir şekilde geçirmeleri amacıyla "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. 12 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 16 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek olan bu hafta, öğrencilerin akademik yorgunluğunu atmalarını hedefliyor.
OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?
MEB'in resmi takvimine ve okullara gönderilen yönergeye göre; 12-16 Ocak haftasında okullarda müfredata dayalı ders işlenmeyecek. Öğretmenler ve öğrenciler bu süreci "etkinlik haftası" olarak değerlendirecek. Not girişlerinin büyük oranda tamamlandığı bu haftada, derslerin yerini sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler alacak.

ETKİNLİK HAFTASINDA NELER YAPILACAK?
Okul müdürlükleri tarafından hazırlanan planlar dahilinde, hafta boyunca şu tarz etkinliklerin yapılması planlanıyor:

Bilgi Yarışmaları ve Kelime Oyunları: Sınıflar arası rekabeti artıracak eğlenceli yarışmalar.

Yetenek Paylaşım Saatleri: Öğrencilerin hobi ve yeteneklerini arkadaşlarına sergilediği oturumlar.

Görsel Sanat ve Spor Faaliyetleri: Turnuvalar, resim atölyeleri ve ortak sergiler.

Kitap Okuma ve Film İzleme Saatleri: Sosyal etkileşimi artıracak toplu aktiviteler.

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Okula davet edilen mezunlar veya uzmanlarla yapılan sohbetler.


DEVAMSIZLIK DURUMU: OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Her ne kadar ders işlenmese de, faaliyet haftası resmi eğitim sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrencilerin okula devam etmesi beklenmektedir. Ancak sınavların bitmiş olması ve notların sisteme girilmesi sebebiyle genellikle yoklamalar konusunda esneklik gösterilse de, resmiyette devamsızlık hakkı olan öğrencilerin bu süreci dikkatli yönetmesi önerilir.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Etkinlik haftasının ardından 2025-2026 yarıyıl tatili süreci başlayacak:

Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak - 30 Ocak 2026 arası.

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı! Dünya Futbolu Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!
Amedspor'dan Yusuf Demir açıklaması Galatasaray Amedspor'dan Yusuf Demir açıklaması
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Mathys Tel! Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Mathys Tel!
Bodrum FK galibiyeti unuttu Spor Toto 1. Lig Bodrum FK galibiyeti unuttu
Mario Lemina'dan gündem olan paylaşım! Galatasaray Mario Lemina'dan gündem olan paylaşım!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci Beşiktaş Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci
Teun Koopmeiners'tan Galatasaray'a ret! Galatasaray Teun Koopmeiners'tan Galatasaray'a ret!
Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi TFF 2. Lig Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi
Son Hafta Etkinlik Haftası mı 2026? MEB Gündem Son Hafta Etkinlik Haftası mı 2026? MEB
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"
2
Arda Güler'in El Clasico sonrası büyük öfkesi
3
Beşiktaş'ın Abraham kararı: "Ya 30 ya yokuz!"
4
Galatasaray'dan kanat için transfer kararı
5
Süper Kupa finalinde kavga!
6
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir!
7
Emre Mor için yeni transfer ihtimali

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.