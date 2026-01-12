Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 14:53 -
Son Hafta Etkinlik Haftası mı 2026? MEB
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli "Son hafta ders işlenecek mi, etkinlik haftası mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan gelenek, 2026 yılının ilk dönem sonunda da uygulanmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karnelerini almadan önceki son haftayı daha verimli ve sosyal bir şekilde geçirmeleri amacıyla "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. 12 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 16 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek olan bu hafta, öğrencilerin akademik yorgunluğunu atmalarını hedefliyor.
OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?MEB'in resmi takvimine ve okullara gönderilen yönergeye göre; 12-16 Ocak haftasında okullarda müfredata dayalı ders işlenmeyecek. Öğretmenler ve öğrenciler bu süreci "etkinlik haftası" olarak değerlendirecek. Not girişlerinin büyük oranda tamamlandığı bu haftada, derslerin yerini sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler alacak.ETKİNLİK HAFTASINDA NELER YAPILACAK?Okul müdürlükleri tarafından hazırlanan planlar dahilinde, hafta boyunca şu tarz etkinliklerin yapılması planlanıyor:Bilgi Yarışmaları ve Kelime Oyunları: Sınıflar arası rekabeti artıracak eğlenceli yarışmalar.Yetenek Paylaşım Saatleri: Öğrencilerin hobi ve yeteneklerini arkadaşlarına sergilediği oturumlar.Görsel Sanat ve Spor Faaliyetleri: Turnuvalar, resim atölyeleri ve ortak sergiler.Kitap Okuma ve Film İzleme Saatleri: Sosyal etkileşimi artıracak toplu aktiviteler.Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Okula davet edilen mezunlar veya uzmanlarla yapılan sohbetler.
DEVAMSIZLIK DURUMU: OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?Her ne kadar ders işlenmese de, faaliyet haftası resmi eğitim sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrencilerin okula devam etmesi beklenmektedir. Ancak sınavların bitmiş olması ve notların sisteme girilmesi sebebiyle genellikle yoklamalar konusunda esneklik gösterilse de, resmiyette devamsızlık hakkı olan öğrencilerin bu süreci dikkatli yönetmesi önerilir.15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?Etkinlik haftasının ardından 2025-2026 yarıyıl tatili süreci başlayacak:Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak - 30 Ocak 2026 arası.İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi.
