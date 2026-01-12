Roma'dan 25 milyon euro'ya transfer hazırlığı

Roma, kadrosuna golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor.



Manchester United'dan Joshua Zirkzee ve Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori ile ilgilenen İtalyan ekibi, rotasını Marsilya'dan Robinio Vaz'a çevirdi.



ANLAŞMA YAKIN



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Roma ve Marsilya'nın, 18 yaşındaki santrfor için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.



25 MİLYON EURO



Roma, anlaşma sağlanması durumunda genç futbolcu için bonuslar dahil 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



İtalyan ekibi, transfer için Robinio Vaz ve menajeriyle görüşmelere de devam ediyor.



SEZON PERFORMANSI



Marsilya forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Vaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



