12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Roma'dan 25 milyon euro'ya transfer hazırlığı

Roma, Marsilya'dan 18 yaşındaki santrfor Robinio Vaz'ı bonuslar dahil 25 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

12 Ocak 2026 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan 25 milyon euro'ya transfer hazırlığı
Roma, kadrosuna golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United'dan Joshua Zirkzee ve Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori ile ilgilenen İtalyan ekibi, rotasını Marsilya'dan Robinio Vaz'a çevirdi.

ANLAŞMA YAKIN

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Roma ve Marsilya'nın, 18 yaşındaki santrfor için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

25 MİLYON EURO

Roma, anlaşma sağlanması durumunda genç futbolcu için bonuslar dahil 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyan ekibi, transfer için Robinio Vaz ve menajeriyle görüşmelere de devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Vaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
