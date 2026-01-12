Milli atıcı Eren Kalfa'nın hedefi olimpiyat

Yaklaşık 5 yıl önce atıcılığa başlayan Trabzonspor Kulübü sporcusu Kalfa, Mersin'de bir süre önce gerçekleştirilen Havalı Silahlar Tabanca Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda U18 Milli Takımı baraj puanını geçerek ikinci oldu.Aldığı derece ile Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Kalfa, 29 Ocak-2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek Milli Takım kampına katılacak.Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüren Kalfa, haftanın 5 günü antrenman yaptığını söyledi.Puan bazında değil, teknik olarak çalıştığını belirten Kalfa,dedi.En büyük hayalinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu dile getiren Kalfa, sözlerini şöyle sürdürdü:Kalfa, Yusuf Dikeç gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini de sözlerine ekledi.Antrenör Tuğba Çabuk ise Eren Kalfa ile yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Eren'in daha önce ateşli silahlar atıcısı olduğunu, orada da başarılar elde ettiğine değinen Çabuk,diye konuştu.