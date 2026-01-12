12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Bodrum FK galibiyeti unuttu

Bodrum FK, Pendikspor deplasmanında golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken zirve yarışında geriye düştü.

calendar 12 Ocak 2026 15:36
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK galibiyeti unuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol  1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp devre arasına 4'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, ikinci yarıya da galibiyetle başlayamadı.

Zirve yolundaki önemli rakiplerinden Pendikspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle Bodrum FK ilk 2 yarışının uzağında kaldı. Lider Amed Sportif'in 9, 2'nci Pendikspor'un ise 5 puan gerisine düşen Bodrum FK, haftayı 33 puanla 5'inci sırada tamamladı.

DEPLASMANDA YOK

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK kayıpların ardından Play-Off'u hedefleyen takımlarla da arasındaki puan farkını azalttı. Ege temsilcisi ayrıca son 7 deplasman maçını da kazanamadı. Son olarak Manisa FK'yı yenebilen Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor ve Sarıyer'e 1-0, Bandırmaspor'a da 2-0 yenildi. Bodrum FK; Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Pendikspor'la ise berabere kaldı. Bodrum FK, 15 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında evinde Konyaspor'la karşılaşacak, ligde ise 19 Ocak Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.