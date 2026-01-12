Teun Koopmeiners'tan Galatasaray'a ret!

Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ı kabul etmedi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta giderek güven kazanan Hollandalı futbolcu, henüz gol atamasa da kendisini bir kahraman gibi hissetmeye başladı.
GALATASARAY'A RET
Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdiği yazıldı.
BU SEZON 24 MAÇ
Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus forması altında 24 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
