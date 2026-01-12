12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Teun Koopmeiners'tan Galatasaray'a ret!

Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi.

calendar 12 Ocak 2026 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Teun Koopmeiners'tan Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ı kabul etmedi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta giderek güven kazanan Hollandalı futbolcu, henüz gol atamasa da kendisini bir kahraman gibi hissetmeye başladı.

GALATASARAY'A RET

Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdiği yazıldı.

BU SEZON 24 MAÇ

Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus forması altında 24 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.