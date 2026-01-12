Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 14:15 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 14:15

Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 12 Ocak 2026

Altın S1 neden düşüyor? Darphane altın sertifikasındaki sert düşüşün nedenleri, prim oranlarındaki azalma ve 12 Ocak 2026 güncel altın fiyatları haberimizde.

Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 12 Ocak 2026
Abone Ol
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözdesi olan Altın Sertifikası (ALTIN.S1), Aralık 2025 ve Ocak 2026 başındaki aşırı yükselişinin ardından bir dengelenme sürecine girdi. Fiziksel altın fiyatının (gram altın) çok üzerinde bir "prim" ile işlem gören sertifikada, bu farkın (makasın) daralması düşüşün ana kaynağını oluşturuyor.
1. "Aşırı Prim" Sönmesi (Makasın Daralması)
Ocak ayı başında Altın S1 fiyatı, serbest piyasadaki gram altın fiyatına kıyasla yaklaşık %70-80 daha pahalı bir seviyeye ulaşmıştı. Finans dünyasında bu duruma "aşırı primli fiyatlama" denir. 12 Ocak itibarıyla yatırımcıların bu yüksek primden rahatsız olması ve "daha ucuz" olan gram altına yönelmesi, sertifikadaki primi eriterek fiyatları aşağı çekiyor.

2. Kâr Satışları ve Teknik Düzeltme
2025 yılını rekor getirilerle kapatan Altın S1, Ocak ayının ilk haftasında da yükselişini sürdürdü. Ancak 80-85 TL (1 grama tekabül eden 100 adet sertifika için 8.000-8.500 TL) seviyeleri görüldükten sonra, büyük yatırımcılar kâr realizasyonuna başladı. Borsada yaşanan genel satış baskısı ile birleşen kâr satışları, fiyatlarda düzeltmeye yol açtı.

3. Arz-Talep Dengesi ve Yeni Yatırım Araçları
Altın S1'in arzı sınırlı olduğu için talep arttığında fiyatı altından bağımsız olarak çok hızlı yükselebiliyor. Ancak yeni yılda altın fonlarına ve fiziksel altına olan erişimin kolaylaşması, talebi sertifikadan kaydırarak fiyatı baskıladı. Uzmanlar, sertifikadaki "kıtlık primi"nin azalmaya başladığına dikkat çekiyor.

4. Küresel Altın Fiyatlarındaki Durgunluk
Ons altın ve dolar kurundaki yatay seyir, sertifikanın "dayanak varlığı" olan altın fiyatını desteklemediği için, prim azaldıkça sertifika fiyatı doğrudan aşağı yönlü ivmeleniyor. 12 Ocak itibarıyla ons altındaki zayıf seyir, sertifikadaki düşüşü tetikleyen bir diğer yan faktör oldu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Roma'dan 25 milyon euro'ya transfer hazırlığı Roma Roma'dan 25 milyon euro'ya transfer hazırlığı
Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 12 Ocak 2026 Gündem Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 12 Ocak 2026
Fethiye'de tarihi maç hazırlığı Türkiye Kupası Fethiye'de tarihi maç hazırlığı
Beşiktaş - Nuno Tavares: Son durum Beşiktaş Beşiktaş - Nuno Tavares: Son durum
Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi Fenerbahçe Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti
Balıkesirspor hız kesmeden devam ediyor TFF 3. Lig Balıkesirspor hız kesmeden devam ediyor
Menemen FK ikinci kez hükmen galip sayılacak TFF 2. Lig Menemen FK ikinci kez hükmen galip sayılacak
Fenerbahçe'nin transferde rotası değişti Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transferde rotası değişti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"
2
Arda Güler'in El Clasico sonrası büyük öfkesi
3
Galatasaray'dan kanat için transfer kararı
4
Beşiktaş'ın Abraham kararı: "Ya 30 ya yokuz!"
5
Real Madrid'den kupa töreninde alkış koridoru krizi
6
Süper Kupa finalinde kavga!
7
Emre Mor için yeni transfer ihtimali

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.