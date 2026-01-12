Milwaukee Bucks, Milwaukee Journal Sentinel yazarı Jim Owczarski'nin aktardığına göre Memphis Grizzlies oyun kurucusu Ja Morant ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.Haberde bu bilginin birden fazla lig kaynağı tarafından doğrulandığı ifade edildi.Son yıllarda hem sakatlıklar hem de saha dışı sorunlarla gündeme gelen iki kez All-Star seçilen Morant, NBA'in resmi sakatlık raporuna göre sağ baldırındaki darbe nedeniyle Brooklyn Nets karşısında üst üste beşinci maçını kaçıracak.Bu haber, Morant'ın takas piyasasında olduğu bilinirken, Milwaukee'nin adıyla ilk kez bu kadar net şekilde anılması açısından dikkat çekiyor.Morant'ın bu sezon yaklaşık 39.5 milyon dolar kazandığı ve 2027/28 sezonu sonuna kadar kontratının bulunduğu göz önüne alındığında, maaş dengesi için Bucks'ın göndereceği paketin Kyle Kuzma (22.4 milyon dolar) ile başlaması bekleniyor. Bunun üzerine başka oyuncular eklenerek mali denge sağlanabilir.Bucks açısından Morant, Giannis Antetokounmpo etrafında yeniden Doğu Konferansı'nda zirve yarışına dönmek isteyen bir takım için "düşük riskli fırsat" olarak görülse de, saha içi uyum konusunda soru işaretleri bulunuyor. Morant hiçbir zaman istikrarlı bir şutör olarak tanınmadı ve Milwaukee'nin bu sezon Giannis dışındaki en etkili oyuncuları Ryan Rollins ve Kevin Porter Jr., yani yine oyun kurucu pozisyonundaki isimler oldu.Owczarski ayrıca Bucks'ın, Sacramento Kings şut guardı Zach LaVine ile de ilgilenmeye devam ettiğini belirtiyor. Milwaukee'nin Kings kadrosundaki birden fazla oyuncuyla anıldığı, ancak geçtiğimiz hafta itibarıyla iki takım arasında aktif bir takas görüşmesi olmadığı ifade ediliyor.