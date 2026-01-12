Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den II. transferini yapıyor!

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ikinci transferini yapmak istiyor.
YENİ HEDEF BECAO
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sarı-lacivertlilerde bir başka isim olan Rodrigo Becao'yu da gözüne kestirdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ile ilgileniyor.
EMRE BELÖZOĞLU ARADI
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.
PLANLARINI ANLATTI
Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.
TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK
İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.
