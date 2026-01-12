12 Ocak
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den II. transferini yapıyor!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'yu transfer için aradı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.

calendar 12 Ocak 2026 14:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den II. transferini yapıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ikinci transferini yapmak istiyor.

YENİ HEDEF BECAO

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sarı-lacivertlilerde bir başka isim olan Rodrigo Becao'yu da gözüne kestirdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ile ilgileniyor.


EMRE BELÖZOĞLU ARADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PLANLARINI ANLATTI

Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK

İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.

 Reklam 
  • KL
