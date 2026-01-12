Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 16:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 16:50

Miraç kandili ne zaman, hangi gün? 2026

2026 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2026 Miraç Kandili tarihi ve Miraç gecesinin anlamı haberimizde.

Miraç kandili ne zaman, hangi gün? 2026
İslam dünyasında "rahmet ve mağfiret mevsimi" olarak adlandırılan üç ayların içerisinde yer alan ve müjde dolu bir gece olan Miraç Kandili, 2026 yılında Ocak ayının ortasında karşılanacak. 1 Ocak'ta başlayan Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu mukaddes gece için vatandaşlar, "Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet verilerine göre 2026 yılı dini takvimi...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre; Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Müslümanlar, Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan bu mübarek geceyi dua, ibadet ve tövbe ile ihya edecekler.

MİRAÇ GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ
Miraç, kelime olarak "yükselmek" veya "göğe çıkmak" anlamlarına gelir. İslam inancına göre bu gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya (İsra) ve oradan da semaya yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği mucizevi bir yolculuğu temsil eder.

Beş Vakit Namaz: Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan beş vakit namaz bu gece farz kılınmıştır.

Amenerrasulü: Bakara Suresi'nin son iki ayeti bu gece indirilmiştir.

Müjdeler: Allah'a ortak koşmayanların bağışlanabileceği müjdesi bu gece verilmiştir.

2026 KANDİL VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2026 yılının ilk yarısındaki diğer mübarek günlerin tarihleri ise şu şekildedir:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe


Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklarda kandil günlerinde oruç tutulmasına dair özel bir zorunluluk bulunmasa da, bu mübarek günlerin gündüzünü oruçla geçirmek faziletli kabul edilir. Miraç Kandili'ni ibadetle değerlendirmek isteyenler, 15 Ocak Perşembe günü ve ertesi gün olan Cuma günü (16 Ocak) nafile orucu tutabilirler.
