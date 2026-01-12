12 Ocak
Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!

Porto, 36 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

12 Ocak 2026 16:30
Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!
Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto'da Francesco Farioli ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Porto, 36 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini uzattı.

Francesco Farioli'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.

27 MAÇTA 23 GALİBİYET

Francesco Farioli sezon başında imza attığı Porto'da 27 maça çıktı. Porto şu ana kadar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TÜRKİYE'DE BAŞLADI

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe başlayan Francesco Farioli daha sonra Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
