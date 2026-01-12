Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!

Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto'da Francesco Farioli ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Porto, 36 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini uzattı.



Francesco Farioli'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.



27 MAÇTA 23 GALİBİYET



Francesco Farioli sezon başında imza attığı Porto'da 27 maça çıktı. Porto şu ana kadar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



TÜRKİYE'DE BAŞLADI



Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe başlayan Francesco Farioli daha sonra Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.



