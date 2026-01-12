Amedspor'dan Yusuf Demir açıklaması

1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve liderlik koltuğunda yer alan Amedspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'ndan transfer açıklaması geldi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Radyospor'a konuşan Kaloğlu, "Devre arasında iyi oyuncu bulmak, hazır oyuncu bulmak kolay olmuyor. Tüm takımlar gibi biz de arıyoruz. Takımımıza değer katacak oyunculara bakıyoruz. Alınacak oyuncular hem karakter hem de futbolculuk anlamında takımımıza değer katması gerekiyor. Yönetimimizin transferde 30 yaş civarı veya 30 yaş altı oyunculara yönelik bir isteği var. Savunma hattına takviye yapmamız gerekiyor çünkü alternatifimiz fazla yok" dedi.
YOLLAR AYRILACAK
Fernando ve Sinan Kurt hakkında gündeme gelen ayrılık iddialarına ise Kaloğlu, "Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için "Şu oyuncu gidecek" gibi bir düşüncemiz yok. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Cheikhou Kouyate ile yollarımızı ayıracağız. Yönetimimiz Kouyate ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
YUSUF DEMİR
"Galatasaray'dan Yusuf Demir'e transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna ise Sinan Kaloğlu, "Yusuf Demir iddiası doğru değil. Yusuf Demir ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yusuf Demir'in konusu hiç olmadı. Biliyorsunuz şimdi Amedspor izlenebilen, çok tirajı olan, reytingi olan bir takım. O yüzden de basında olsun, sosyal medyada olsun, menajerlerin takımımızla ilgili çıkardığı bu tip haberler çok oluyor. Yalan yanlış şeyler oluyor. Kulübümüzün, takımımızın ismi birçok futbolcuyla anılıyor ama birçoğu doğru değil" cevabını verdi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Radyospor'a konuşan Kaloğlu, "Devre arasında iyi oyuncu bulmak, hazır oyuncu bulmak kolay olmuyor. Tüm takımlar gibi biz de arıyoruz. Takımımıza değer katacak oyunculara bakıyoruz. Alınacak oyuncular hem karakter hem de futbolculuk anlamında takımımıza değer katması gerekiyor. Yönetimimizin transferde 30 yaş civarı veya 30 yaş altı oyunculara yönelik bir isteği var. Savunma hattına takviye yapmamız gerekiyor çünkü alternatifimiz fazla yok" dedi.
YOLLAR AYRILACAK
Fernando ve Sinan Kurt hakkında gündeme gelen ayrılık iddialarına ise Kaloğlu, "Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için "Şu oyuncu gidecek" gibi bir düşüncemiz yok. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Cheikhou Kouyate ile yollarımızı ayıracağız. Yönetimimiz Kouyate ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
YUSUF DEMİR
"Galatasaray'dan Yusuf Demir'e transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna ise Sinan Kaloğlu, "Yusuf Demir iddiası doğru değil. Yusuf Demir ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yusuf Demir'in konusu hiç olmadı. Biliyorsunuz şimdi Amedspor izlenebilen, çok tirajı olan, reytingi olan bir takım. O yüzden de basında olsun, sosyal medyada olsun, menajerlerin takımımızla ilgili çıkardığı bu tip haberler çok oluyor. Yalan yanlış şeyler oluyor. Kulübümüzün, takımımızın ismi birçok futbolcuyla anılıyor ama birçoğu doğru değil" cevabını verdi.