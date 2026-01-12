Amedspor'dan Yusuf Demir açıklaması

1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve liderlik koltuğunda yer alan Amedspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'ndan transfer açıklaması geldi.Radyospor'a konuşan Kaloğlu, "Devre arasında iyi oyuncu bulmak, hazır oyuncu bulmak kolay olmuyor. Tüm takımlar gibi biz de arıyoruz. Takımımıza değer katacak oyunculara bakıyoruz. Alınacak oyuncular hem karakter hem de futbolculuk anlamında takımımıza değer katması gerekiyor. Yönetimimizin transferde 30 yaş civarı veya 30 yaş altı oyunculara yönelik bir isteği var. Savunma hattına takviye yapmamız gerekiyor çünkü alternatifimiz fazla yok" dedi.Fernando ve Sinan Kurt hakkında gündeme gelen ayrılık iddialarına ise Kaloğlu, "Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için "Şu oyuncu gidecek" gibi bir düşüncemiz yok. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Cheikhou Kouyate ile yollarımızı ayıracağız. Yönetimimiz Kouyate ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.sorusuna ise Sinan Kaloğlucevabını verdi.