12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Amedspor'dan Yusuf Demir açıklaması

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Galatasaray'dan adı geçen Yusuf Demir için teklif yapmadıklarını söyledi.

1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve liderlik koltuğunda yer alan Amedspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'ndan transfer açıklaması geldi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Radyospor'a konuşan Kaloğlu, "Devre arasında iyi oyuncu bulmak, hazır oyuncu bulmak kolay olmuyor. Tüm takımlar gibi biz de arıyoruz. Takımımıza değer katacak oyunculara bakıyoruz. Alınacak oyuncular hem karakter hem de futbolculuk anlamında takımımıza değer katması gerekiyor. Yönetimimizin transferde 30 yaş civarı veya 30 yaş altı oyunculara yönelik bir isteği var. Savunma hattına takviye yapmamız gerekiyor çünkü alternatifimiz fazla yok" dedi.

YOLLAR AYRILACAK


Fernando ve Sinan Kurt hakkında gündeme gelen ayrılık iddialarına ise Kaloğlu, "Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için "Şu oyuncu gidecek" gibi bir düşüncemiz yok. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Cheikhou Kouyate ile yollarımızı ayıracağız. Yönetimimiz Kouyate ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR

"Galatasaray'dan Yusuf Demir'e transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna ise Sinan Kaloğlu, "Yusuf Demir iddiası doğru değil. Yusuf Demir ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yusuf Demir'in konusu hiç olmadı. Biliyorsunuz şimdi Amedspor izlenebilen, çok tirajı olan, reytingi olan bir takım. O yüzden de basında olsun, sosyal medyada olsun, menajerlerin takımımızla ilgili çıkardığı bu tip haberler çok oluyor. Yalan yanlış şeyler oluyor. Kulübümüzün, takımımızın ismi birçok futbolcuyla anılıyor ama birçoğu doğru değil" cevabını verdi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.