Haber Tarihi: 12 Kasım 2025 11:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 11:47

TOKİ kiraya verilir mi? TOKİ 500 bin konut kiraya verilebiliyor mu?

10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ sosyal konut başvuru sürecinde bazı soruların cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ 500 bin konut projesindeki hak sahipleri için en kritik sorulardan biri, konutlarını kiraya verip veremeyecekleri konusu. Özellikle konut tesliminden sonra ekonomik koşulların değişmesi veya zorunlu taşınma gibi durumlar nedeniyle, taksit ödemesi devam eden, tapusu henüz alınmamış ya da üzerindeki şerh kalkmamış TOKİ evlerinin kiralanıp kiralanmayacağı büyük bir merak konusu. Peki, TOKİ 500 bin konut kiraya verilebiliyor mu? Ödemesi bitmeyen, taksiti devam eden TOKİ kiraya verilir mi?

TOKİ kiraya verilir mi? TOKİ 500 bin konut kiraya verilebiliyor mu?
Abone Ol
Yeni TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım itibarıyla alınmaya başlandı. TOKİ kiraya verilebilir mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapma misyonuyla hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projelerinde, konutların sahiplerine teslim edilmesinin ardından en çok gündeme gelen konuların başında "kira ve devir yasağı" maddesi gelmektedir. Bu konutların asıl amacının, hak sahiplerinin oturum ihtiyacını karşılamak olması sebebiyle, ödemesi bitmeyen, taksiti devam eden ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü üzerinde şerhli bulunan konutların üçüncü kişilere kiralanması veya satılması belirli şartlara ve sürelere tabi tutulmaktadır. Peki, Ödemesi bitmeyen, taksiti devam eden TOKİ kiraya verilir mi?

TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ, GENEL KURAL NEDİR?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinin temel amacı, konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaşların kendi evlerinde oturmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, TOKİ konutları için genel bir kira ve devir yasağı mevcuttur.

Genel Kural:

TOKİ ile imzalanan sözleşmelerde, genellikle konutun borcu bitene kadar veya Tapu üzerine konulan şerh kalkana kadar evin kiraya verilmesi yasaktır. Bu süre, projenin niteliğine göre değişmekle birlikte, uzun yıllar (örneğin 10-15 yıl) sürebilir.

TAKSİTİ DEVAM EDEN TOKİ KONUTU KİRALANIR MI?

Taksit ödemesi devam eden, yani borcu henüz bitmemiş bir TOKİ konutunun kiraya verilmesi, sözleşmeye aykırılık teşkil eder. TOKİ, borç bitene kadar konutun tapusuna "ipotek" veya "satılamaz/kiralanamaz" şerhi koyar. Bu şerh, evin kiralanmasını veya satılmasını engeller.

Kiraya verme yasağına aykırı davranıldığı tespit edilirse, TOKİ sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, konut geri alınabilir ve ödenen taksitler iade edilebilir (genellikle yasal kesintilerle birlikte).

KİRAYA VERME YASAĞININ İSTİSNALARI

Bazı durumlarda TOKİ, hak sahibinin zorunlu sebeplerle konutunu kiraya vermesine izin verebilir. Bu istisnai durumlar şunlardır:

Zorunlu Tayin: Hak sahibinin görev nedeniyle başka bir şehre tayin olması ve bu durumu resmi belgelerle (atama kararı vb.) ispat etmesi.

Sağlık Sorunları: Hak sahibinin veya birinci derece yakınının sağlık sorunları nedeniyle başka bir yerde ikamet etme zorunluluğu.

Özel İzin: TOKİ'ye yazılı başvuru yaparak, zorlayıcı bir gerekçeyle özel izin talep edilmesi.

Ancak bu izinler, kiraya verme yasağını tamamen ortadan kaldırmaz; sadece belirli bir süre için özel bir durum oluşturur ve genellikle TOKİ'nin onayı şarttır.

TOKİ KONUTU NE ZAMAN KİRAYA VERİLEBİLİR?

Bir TOKİ konutunun yasal olarak kiraya verilebilmesi için temel şart şudur:

Borcun Tamamlanması: Konutun tüm taksitlerinin ödenmiş olması ve TOKİ'ye olan borcun tamamen kapatılması gerekir.

Tapudaki Şerhin Kalkması: Borç kapandıktan sonra TOKİ tarafından konutun tapusu üzerindeki "satılamaz/kiralanamaz" şerhinin kaldırılması.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra konut, normal bir gayrimenkul gibi hak sahibinin özgür tasarrufuna geçer ve kiraya verilebilir.

TOKİ'NİN KİRALIK KONUT UYGULAMASI

Projenin bir bölümünde TOKİ doğrudan vatandaşlara kiraya vermek üzere konutlar inşa ediyor. Bu uygulama şimdilik sadece İstanbul'da hayata geçiriliyor. Piyasa rayiç bedelinin altında, yaklaşık yarı fiyatına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Kiralık sosyal konutlar 3 yıl süre ile kiraya veriliyor. Başvuru sahipleri arasından hak sahipleri kura ile belirleniyor. Konutlar düzenli denetime tabi tutuluyor ve ikamet zorunluluğu bulunuyor. Alt kiracılara verilmesi kesinlikle yasak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

TOKİ kiraya verilir mi? TOKİ 500 bin konut kiraya verilebiliyor mu? Gündem TOKİ kiraya verilir mi? TOKİ 500 bin konut kiraya verilebiliyor mu?
Barcelona, Osimhen için rapor hazırladı! Galatasaray Barcelona, Osimhen için rapor hazırladı!
Beşiktaş'ta Jurasek defteri kapanıyor! Beşiktaş Beşiktaş'ta Jurasek defteri kapanıyor!
Milli yas ilan edildi mi, edilirse ne olur? Milli yas (ulusal yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Gündem Milli yas ilan edildi mi, edilirse ne olur? Milli yas (ulusal yas) nedir, ne zaman ilan edilir?
Beşiktaş'ta ilk hedef Armand Lauriente! Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk hedef Armand Lauriente!
Trabzonspor'un taktiği erken gol! Trabzonspor Trabzonspor'un taktiği erken gol!
Galatasaray'ın Lookman için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray Galatasaray'ın Lookman için teklifi ortaya çıktı!
Beşiktaş'tan stoper atağı: Danilho Doekhi Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper atağı: Danilho Doekhi
Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2025: Magnum Card ve araba çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Asil/yedek talihli sorgulama Gündem Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2025: Magnum Card ve araba çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Asil/yedek talihli sorgulama
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
2
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
3
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!
4
Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama!
5
Jose Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!
6
De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
7
Wolfsburg, Thomas Reis'i listesine aldı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.