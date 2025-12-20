Fenerbahçe şartlarını sordu: Leon Goretzka

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'nın, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Alman orta saha oyuncusunun geleceği netlik kazanmaya başlarken, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyla ilgilendiği öne çıktı. Avrupa'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Goretzka'nın durumu, iki kulübün de transfer gündemine girmiş durumda.



FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU



Sarı-lacivertli cephede ise somut bir adım atıldı. Haberde Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka'nın transfer şartlarını sorduğu ve oyuncunun mali beklentileri hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilirken, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.



BAYERN MUNIH PERFORMANSI



Bayern Münih ile 286 karşılaşmada boy gösteren Goretzka, 46 gol 40 asistlik performans sergiledii







