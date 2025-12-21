Santiago Barnebeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltı noktasından Kylian Mbappe kaydetti.
Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Real Madrid'de Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.
MBAPPE, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ
Maçta 1 gol kaydeden Mbappe bu yıl Real Madrid formasıyla 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla bir yılda attığı 59 gollük rekorunu egale etti. Fransız yıldız, golü sonrasında idolü Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı.
Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'ya selam gönderiyor...
Siuuuuuuu 🤩pic.twitter.com/UYfHvq2ygS https://t.co/E7drRCoty1
— Sporx (@sporx) December 20, 2025
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Real Madrid 42 puanla ikinci sırada yer aldı. Sevilla ise 20 puanla 9. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Sevilla, sahasında Levante ile karşılaşacak.
Arda topu kaptı, Mbappe pozisyonu değerlendiremedi! 😤
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr
#İşBirliğipic.twitter.com/kcGmf0aGnk
— Sporx (@sporx) December 20, 2025
Rodrygo ortaladı, Bellingham harika kafa vurdu! 🤝
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/jr5cyyNZ1r
— Sporx (@sporx) December 20, 2025
Mbappe'nin kendi getirdiği top, az farkla auta çıktı! 👀pic.twitter.com/Rm3amNZaD6
— Sporx (@sporx) December 20, 2025
Thibaut Courtois'ten harika bir kurtarış! 🧤
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr
#İşBirliği
pic.twitter.com/1QU1JvUc1M
— Sporx (@sporx) December 20, 2025
Marcao ikinci sarıdan kırmızı kart gördü! 🔴pic.twitter.com/i1lJfJR6AV
— Sporx (@sporx) December 20, 2025