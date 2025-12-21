20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-2
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
2-1
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
2-0
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
4-1
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-1

Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti!

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede 1 gol kaydeden Kylian Mbappe, 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 yılda en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

Santiago Barnebeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltı noktasından Kylian Mbappe kaydetti.

Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

MBAPPE, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Maçta 1 gol kaydeden Mbappe bu yıl Real Madrid formasıyla 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla bir yılda attığı 59 gollük rekorunu egale etti. Fransız yıldız, golü sonrasında idolü Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Real Madrid 42 puanla ikinci sırada yer aldı. Sevilla ise 20 puanla 9. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Sevilla, sahasında Levante ile karşılaşacak.
