İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti.Santiago Barnebeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0 kazanmayı başardı.Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 38. dakikadave 86. dakikada penaltı noktasındankaydetti.Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.Real Madrid'de Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.Maçta 1 gol kaydeden Mbappe bu yıl Real Madrid formasıyla 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla bir yılda attığı 59 gollük rekorunu egale etti. Fransız yıldız, golü sonrasında idolü Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı.Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Real Madrid 42 puanla ikinci sırada yer aldı. Sevilla ise 20 puanla 9. sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Sevilla, sahasında Levante ile karşılaşacak.