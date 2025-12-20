Wolverhampton, ligde kabustan uyanamıyor!

Premier Lig'in 17. haftasında Wolverhampton, sahasında Brentford'u konuk etti.



Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brentford, 2-0 kazanmayı başardı. Brentford'a galibiyeti getiren golleri 63 ile 83. dakikalarda Keane Lewis-Potter kaydetti.



Wolverhampton'da 88. dakikada Jorgen Strand Larsen, penaltı vuruşundan yararlanamadı.



İLK DEVREYİ GALİBİYETSİZ KAPATTI



Bu sonuçla birlikte son 11 maçını kaybeden Wolverhampton, Premier Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.



Wolverhampton ligin ilk devresinde aldığı 2 beraberliği Tottenham ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta ve sahasında Brighton ile 1-1 beraber kaldığı karşılaşmalarda aldı.



Konuk ekip Brentford ise ligde 3 maç sonra kazanarak puanını 23'e yükseltti.



Ligde gelecek hafta Wolverhampton, Liverpool'a konuk olacak. Brentford, Bournemouth'u konuk edecek.