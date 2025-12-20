Olawoyin: 'Bitiricilik konusunda zayıftık'

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.



Rizespor'da mücadele sonrası Olawoyin, açıklamalarda bulundu.



"BİTİRİCİLİK KONUSUNDA ZAYIFTIK"



100. maçından dolayı mutluluğunu vurgulayan Olawoyin, "Hocamızın planına sadık kaldık ama bitiricilik konusunda zayıftık. Beşiktaş, nadir girdiği pozisyonlardan biriyle maçı kazandı. Burada 100 maç oynamış olmak benim için büyük onur. Böyle özel bir takımın parçası olmak benim için büyük gurur." dedi.