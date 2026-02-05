05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-021'

Beşiktaş'tan açıklama: "Taraftarlar serbest kalacak"

Beşiktaş Kulübü, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

calendar 05 Şubat 2026 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan açıklama: 'Taraftarlar serbest kalacak'
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaşanan üzücü hadiselerin yakından takip edildiğini belirtirken, olayların hiçbir şekilde tasvip edilmediğinin altını çizdi. Açıklamada, Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin ilgili makamlarla temas kurduğu ve bu girişimler sonucunda gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılacağı ifade edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.

Evlerine dönmekte olan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir.

"Amirim, biz buraya 80 kişi geldik. 79 kişi dönmeyiz. Biz bunu yapamayız!" Optik Başkan

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

  • KL
