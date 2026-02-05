05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-0DA
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Miray Çelik hayatını kaybetti

Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın oyuncusu Miray Çelik vefat etti.

calendar 05 Şubat 2026 14:43

calendar 05 Şubat 2026 14:43
Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Miray Çelik hayatını kaybetti
Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın oyuncusu Miray Çelik vefat etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Takımı'mızın kıymetli oyuncularından Miray Çelik'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Miray'ımıza Allah'tan rahmet, Çelik ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hep kalbimizde olacaksın Miray." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre Miray'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
