Atlanta Hawks, Utah Jazz ve Cleveland Cavaliers, Lonzo Ball ve Jock Landale'in dahil olduğu üç takımlı bir takas üzerinde anlaşmaya vardı.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Cavaliers, guard Lonzo Ball'u Jazz'a gönderirken; Utah cephesi Ball'u serbest bırakmayı planlıyor. Jazz, Ball'u serbest bıraktıktan sonra oyuncu waiver sürecini tamamlayarak serbest oyuncu statüsüne geçecek. Hawks ise bu anlaşma kapsamında Jock Landale'i Jazz'tan kadrosuna katıyor.



Ball'un Jazz tarafından serbest bırakılmasının beklendiği belirtilirken, bu durumun ardından tecrübeli guard serbest oyuncu pazarına çıkacak. Playoff'larda forma giyebilme hakkı için son muafiyet tarihi ise 1 Mart olarak açıklandı.



Cavaliers, Ball'u geçen yaz Chicago Bulls ile yapılan bir takasta Isaac Okoro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ball, bu sezon Cleveland formasıyla maç başına 20,8 dakika süre alarak 4,6 sayı, 4 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı.



Lonzo Ball, 2024-25 sezonunda ise 35 maçta 7,6 sayı, 3,4 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları tutturmuştu. Ancak 28 yaşındaki guard, sol dizinden yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını tamamen kaçırmıştı. Ball, Mart 2023'te sol dizine menisküs ve kıkırdak nakli ameliyatı geçirmişti. Bu operasyon, Chicago'daki ilk sezonu olan 2021-22'de yaşadığı sakatlığın ardından yapılan iki başarısız ameliyattan sonra gelmişti.



2017 NBA Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından 2. sıradan seçilen Ball, 2024-25 sezonunun son iki ayını da sağ bilek burkulması nedeniyle kaçırdı. Tecrübeli guard'ın sözleşmesinde bir yıl daha bulunuyor ve kontratında 2026-27 sezonu için takım opsiyonu yer alıyor.



Jazz cephesi ise Landale'i Salı günü Jaren Jackson Jr. takası kapsamında kadrosuna katmıştı. Ancak Avustralyalı uzun, bu anlaşmayla birlikte Atlanta Hawks'a transfer olmuş oldu. NBA'deki beşinci sezonunu geçiren Landale, 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi ortalamalarını yakalıyor: 11,3 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist.



