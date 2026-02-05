05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Abu Dabi'de "Open Masters Games" heyecanı

6-15 Şubat tarihlerinde ilk kez düzenlenecek oyunlarda, 25 binden fazla sporcunun mücadele etmesi bekleniyor

calendar 05 Şubat 2026 11:24
Abu Dabi'de 'Open Masters Games' heyecanı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı "Open Masters Games" 6 Şubat Cuma günü başlıyor.
Orta Doğu'nun en büyük ve en çok branşlı spor etkinliği hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek ve 15 Şubat'a kadar devam edecek oyunlarda, 25 binden fazla sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Atletlerin 13'ü paralimpik olmak üzere toplam 38 spor dalında yarışacağı oyunlar, 18'i kapalı 38 tesiste yapılacak. Programda altı geleneksel emirlik sporu da yer alacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan Abu Dabi 2026'nın sporda kapsayıcı ve ömür boyu katılım için yeni bir küresel kriter ortaya koyduğu kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
