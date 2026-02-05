Anadolu Efes, EuroLeague'de evinde Zalgiris'i ağırlıyor

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı EuroLeague'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 26. haftada İspanya ekibi Valencia Basket'i 107-90 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet özlemine son vermişti.



EuroLeague'de oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya averajla 19. sırada girdi.



Organizasyonda çıktığı karşılaşmaların 15'ini kazanan ve 11'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Zalgiris, averajla 9. basamakta yer aldı.



İKİ TAKIM ARASINDA 28. RANDEVU



Anadolu Efes ile Zalgiris, EuroLeague'de 28. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında EuroLeague'de 2012-2013 sezonundan bu yana oynanan 27 karşılaşmanın 15'ini lacivert-beyazlılar, 12'sini ise Litvanya temsilcisi kazandı.



Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i 87-64 mağlup etmişti.



AVRUPA'DA 902. MAÇ



Anadolu Efes, Zalgiris mücadelesiyle Avrupa kupalarında 902. kez sahne alacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 901 karşılaşmada 501 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 654. maçını yapacak. Geride kalan 653 müsabakanın 344'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.



