Ramy Bensebaini'ye Galatasaray için izin yok!

Borussia Dortmund, Galatasaray'ın gündemine gelen Ramy Bensebaini'nin ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ramy Bensebaini'ye Galatasaray için izin yok!
Borussia Dortmund, Galatasaray'ın gündemine gelen Ramy Bensebaini için kararını verdi.

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, ülkesi ile Afrika Kupası'nda mücadele ettikten sonra Borussia Dortmund'a geri döndü ancak ligde forma şansı bulamadı.

AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, bu gelişmeye rağmen 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ramy Bensebaini'nin, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Savunmanın ortasında ve sol bekte görev yapabilen Bensebaini, Alman ekibinde bu sezon 20 maçta süre buldu. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
