Chicago Bulls, guardlar Coby White ve Mike Conley'yi, Collin Sexton, Ousmane Dieng ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında Charlotte Hornets'a takasladı.



Tüm NBA kariyerini Bulls'ta geçiren White, bu sezon 29 maçta (26'sı ilk beş) 18,6 sayı, 4,7 asist ve 3,7 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak sezon sonunda serbest kalması beklenen White'ın, mevcut 12,9 milyon dolarlık maaşının çok üzerinde teklifler alması bekleniyor.



Chicago, Conley'yi Salı günü Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons'ın dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla kadrosuna kattıktan kısa süre sonra Hornets'a gönderdi. Ousmane Dieng ise Çarşamba günü ikinci kez el değiştirdi. Charlotte, Dieng'i ve bir ikinci tur draft hakkını, günün erken saatlerinde Oklahoma City Thunder'dan Mason Plumlee karşılığında almıştı.



Sexton bu sezon 14,2 sayı ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynarken; sahadan %48,8, üç sayı çizgisinin gerisinden %39,3 ve serbest atış çizgisinden %87,7 isabet sağladı. 42 maçın 12'sinde ilk beşte başlayan Sexton, Haziran ayında Utah Jazz'dan Hornets'a takas edilmişti.



White gibi Sexton'un da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Eski 8. sıra draft seçimi, 2025-26 sezonunda yaklaşık 19 milyon dolar kazanıyor.



