05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Bulls, White ve Conley'yi Hornets'a gönderdi

Chicago Bulls, guardlar Coby White ve Mike Conley'yi, Collin Sexton, Ousmane Dieng ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında Charlotte Hornets'a takasladı.

calendar 05 Şubat 2026 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Tüm NBA kariyerini Bulls'ta geçiren White, bu sezon 29 maçta (26'sı ilk beş) 18,6 sayı, 4,7 asist ve 3,7 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak sezon sonunda serbest kalması beklenen White'ın, mevcut 12,9 milyon dolarlık maaşının çok üzerinde teklifler alması bekleniyor.

Chicago, Conley'yi Salı günü Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons'ın dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla kadrosuna kattıktan kısa süre sonra Hornets'a gönderdi. Ousmane Dieng ise Çarşamba günü ikinci kez el değiştirdi. Charlotte, Dieng'i ve bir ikinci tur draft hakkını, günün erken saatlerinde Oklahoma City Thunder'dan Mason Plumlee karşılığında almıştı.

Sexton bu sezon 14,2 sayı ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynarken; sahadan %48,8, üç sayı çizgisinin gerisinden %39,3 ve serbest atış çizgisinden %87,7 isabet sağladı. 42 maçın 12'sinde ilk beşte başlayan Sexton, Haziran ayında Utah Jazz'dan Hornets'a takas edilmişti.

White gibi Sexton'un da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Eski 8. sıra draft seçimi, 2025-26 sezonunda yaklaşık 19 milyon dolar kazanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
