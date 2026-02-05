Kış Olimpiyatları'nda 24 olimpiyat, 34 bin sporcu, 13 ülke

YIL YER ERKEK KADIN TOPLAM 1924 Chamonix (Fransa) 247 11 258 1928 St. Moritz (İsviçre) 438 26 464 1932 Lake Placid (ABD) 231 21 252 1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 646 1948 St. Moritz (İsviçre) 592 77 669 1952 Oslo (Norveç) 585 109 694 1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 687 134 821 1960 Squaw Valley (ABD) 521 144 665 1964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 1091 1968 Grenoble (Fransa) 947 211 1158 1972 Sapporo (Japonya) 801 205 1006 1976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 1123 1980 Lake Placid (ABD) 840 232 1072 1984 Saraybosna (Yugoslavya) 998 274 1272 1988 Calgary (Kanada) 1122 301 1423 1992 Albertville (Fransa) 1313 488 1801 1994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 1737 1998 Nagano (Japonya) 1389 787 2176 2002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 2399 2006 Torino (İtalya) 1548 960 2508 2010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 2566 2014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873 2018 PyeongChang (Güney Kore) 1680 1242 2922 2022 Pekin (Çin) 1573 1288 2861 Toplam 23826 10631 34457

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre geride kalan 102 yılda düzenlenen 24 olimpiyatta 23 bin 826'sı erkek, 10 bin 631'i kadın olmak üzere 34 bin 457 sporcu madalya için yarıştı.Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924'te ilki gerçekleştirilen kış olimpiyatları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.İtalya, 102 yıllık tarihinde kış olimpiyatlarını 3. kez düzenleyecek.ABD, 4 kezle organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.Şu ana kadar 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı oyunlar, ABD ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da 3, İsviçre, Norveç, Avusturya, Japonya ve Kanada'da ikişer kez, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Güney Kore ve Çin'de de birer defa gerçekleştirildi.İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.Milano-Cortina 2026, en yüksek kadın sporcu sayısına (1338) ulaşılan organizasyon olacak.Bugüne kadarki en yüksek katılıma ise 2 bin 922 sporcu ile PyeongChang 2018'de ulaşıldı.Organizasyon tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve kadın olmak üzere toplam sporcu sayıları şöyle: