05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Kış Olimpiyatları'nda 24 olimpiyat, 34 bin sporcu, 13 ülke

İlki 1924 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarında bugüne kadar 24 organizasyonda 23 bin 826'sı erkek, 10 bin 631'i kadın olmak üzere 34 bin 457 sporcu madalya için yarıştı

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta 25. kez düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na bugüne kadar 34 binin üzerinde sporcu katıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre geride kalan 102 yılda düzenlenen 24 olimpiyatta 23 bin 826'sı erkek, 10 bin 631'i kadın olmak üzere 34 bin 457 sporcu madalya için yarıştı.

Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924'te ilki gerçekleştirilen kış olimpiyatları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.

İtalya 3. kez ev sahibi

İtalya, 102 yıllık tarihinde kış olimpiyatlarını 3. kez düzenleyecek.

ABD, 4 kezle organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Şu ana kadar 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı oyunlar, ABD ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da 3, İsviçre, Norveç, Avusturya, Japonya ve Kanada'da ikişer kez, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Güney Kore ve Çin'de de birer defa gerçekleştirildi.

Milano-Cortina'da 2 bin 871 sporcu

İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.

Milano-Cortina 2026, en yüksek kadın sporcu sayısına (1338) ulaşılan organizasyon olacak.

Bugüne kadarki en yüksek katılıma ise 2 bin 922 sporcu ile PyeongChang 2018'de ulaşıldı.

Ev sahibi ülkeler ve sporcu sayıları

Organizasyon tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve kadın olmak üzere toplam sporcu sayıları şöyle:

YIL YER ERKEK KADIN TOPLAM
1924 Chamonix (Fransa) 247 11 258
1928 St. Moritz (İsviçre) 438 26 464
1932 Lake Placid (ABD) 231 21 252
1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 646
1948 St. Moritz (İsviçre) 592 77 669
1952 Oslo (Norveç) 585 109 694
1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 687 134 821
1960 Squaw Valley (ABD) 521 144 665
1964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 1091
1968 Grenoble (Fransa) 947 211 1158
1972 Sapporo (Japonya) 801 205 1006
1976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 1123
1980 Lake Placid (ABD) 840 232 1072
1984 Saraybosna (Yugoslavya) 998 274 1272
1988 Calgary (Kanada) 1122 301 1423
1992 Albertville (Fransa) 1313 488 1801
1994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 1737
1998 Nagano (Japonya) 1389 787 2176
2002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 2399
2006 Torino (İtalya) 1548 960 2508
2010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 2566
2014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873
2018 PyeongChang (Güney Kore) 1680 1242 2922
2022 Pekin (Çin) 1573 1288 2861
  Toplam 23826 10631 34457
