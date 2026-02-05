05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-466'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Menemen FK transferde Doğukan Emeksiz ile imzaladı

Bu sezon Mardin 1969 Spor'da top koşturan Doğukan Emeksiz, Menemen FK'ya transfer oldu

calendar 05 Şubat 2026 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK transferde Doğukan Emeksiz ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, sağ kanat Doğukan Emeksiz'i renklerine bağladı. Son olarak 2'nci Lig temsilcisi Mardin 1969 Spor'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Mardin 1969'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Doğukan Emeksiz'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Sarıyer'de yetişen Doğukan, kariyerinde Yeni Malatyaspor, Afyonspor, Manisa FK ve Adanaspor'da da top koşturdu. Mardin 1969 Spor'da bu sezon 12 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.
  PUAN DURUMU
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
