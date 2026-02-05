Yaser Asprilla için açıklama

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yaser Asprilla, kupadaki İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.
Kayserispor maçına yedek başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, kupada ise 11'de yer aldı ve Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Asprilla, 11'de başladığı İstanbulspor maçında 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasını Sabah'ta değerlendiren Levent Tüzemen, Asprilla'nın performansına da değindi.
Levent Tüzemen'in yorumları şu şekilde:
"Asprilla'nın hızını, çabukluğunu, özellikle kazandığı ikili mücadeleleri çok beğendim. Genç Kolombiyalı'nın güçlü bir tekniği var. Dar alanda içeri ve dışarı akıllı çalımlar atıyor. Eğer biraz daha al-ver şeklindeki pas oyununa ayak uydurursa Galatasaray'a katkı sağlar. Ayrıca Asprilla'nın isteği, coşkusu ve çalışkanlığı kayda değer güzellikteydi."
