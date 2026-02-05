04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Galatasaray MCT Technic'ten kritik galibiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon'u 86-81 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

calendar 05 Şubat 2026 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic'ten kritik galibiyet
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'da konuk ettiği İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 86-81 mağlup etti.
 
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2. galibiyetini elde ederken, İsrail takımı ise 3. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
 
Salon: Arena SamElyon
 
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Paulo Marques (Portekiz)
 
Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 3, Palmer 14, Petrucelli, Gillespie 4, White 7, Robinson 8, McCollum 18, Meeks 12, Buğrahan Tuncer 7, Muhsin Yaşar 13
 
Hapoel Netanel Holon: Walton 20, Munford 21, Carreira 3, Sanogo 20, Green 3, Zalmanson 10, Kravits 2, McRae 2, Rosenberg
 
1. Periyot: 19-25
 
Devre: 40-43
 
3 Periyot: 62-68
 
5 faulle çıkan: Dk. 38.23 Green (Hapoel Netanel Holon)
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
