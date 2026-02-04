Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada İstanbulspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Can Armando Güner transferi için gelen sorunun ardından, "Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Sezon sonu için kendisiyle anlaşma sağlandı. Şu andaki gelişiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." yanıtını verdi.

TRANSFERDE SON DURUM

HT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar bu transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye yakın.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY YOK

Haberde, Mönchengladbach'ın sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istediği ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacağı bildirildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.