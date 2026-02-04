04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
1-116'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
0-015'
04 Şubat
M.City-Newcastle
1-015'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
0-0DA
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-045'
04 Şubat
Nice-Montpellier
0-145'
04 Şubat
Lyon-Laval
0-045'
04 Şubat
Troyes-Lens
0-016'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-032'
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-188'

Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Armando Güner transferi için gelen soruya cevap verdi.

calendar 04 Şubat 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada İstanbulspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Sarı-kırmızılı teknik adam, Can Armando Güner transferi için gelen sorunun ardından, "Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Sezon sonu için kendisiyle anlaşma sağlandı. Şu andaki gelişiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." yanıtını verdi.
 
TRANSFERDE SON DURUM
 
HT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar bu transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye yakın.
 
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY YOK
 
Haberde, Mönchengladbach'ın sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istediği ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacağı bildirildi.
 
İSTANBUL'A GELİYOR
 
Öte yandan Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.
 
7 GOLE KATKI SAĞLADI
 
Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.
 
18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.
 
Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.