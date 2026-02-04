04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
1-120'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
0-019'
04 Şubat
M.City-Newcastle
1-019'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
0-0DA
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0DA
04 Şubat
Nice-Montpellier
0-1DA
04 Şubat
Lyon-Laval
0-0DA
04 Şubat
Troyes-Lens
0-020'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-036'
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-190'

Kaan Ayhan: "Juventus'tan korkmuyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kaan Ayhan: 'Juventus'tan korkmuyoruz'
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kaan Ayhan "Bizim için iyi bir maç oldu. Bazı şeyleri gördük. Bazı oyuncular yeni pozisyonda oynadı. Yeni, genç oyuncularımızı gördük. Bu açıdan iyi bir maç oldu. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik. Oyun tarzımız ve sonuçla mutluyuz. Ahmed ve rakip kaleci için üzgünüz. Ahmed bu kadar maçtayken, gol ve asistle oynarken maçın böyle bitmesine üzüldük. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmeleriyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kaan Ayhan "Başka büyük bir takım bizi bekliyor. Korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum. Buradaki maçta taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Oradaki maç zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Güçlü bir takımız. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Korkmadan mücadele edeceğiz ve inşallah iki maçta galip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
