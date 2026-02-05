04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Galatasaray, Renato Nhaga'yı açıkladı

Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga transferini resmi olarak açıkladı.

calendar 05 Şubat 2026 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Renato Nhaga'yı açıkladı
Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a gelen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Portekiz ekibi Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro
2026/2027 sezonu: 750.000 Euro
2027/2028 sezonu: 750.000 Euro
2028/2029 sezonu: 800.000 Euro
2029/2030 sezonu: 850.000 Euro"

"G.SARAY'A FAYDAM OLACAK"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Renato Nhaga "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım, çok hevesliyim. Galatasaray'a fayda sağlamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." dedi.

ÖZBEK: "UZUN YILLAR...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Büyük fayda üretmesini diliyorum. Bol şanslar. Türkiye'de ve Avrupa'da yolu açık, şansı bol olsun." açıklamasını yaptı.









