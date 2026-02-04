Atila Gerin: '21 yaş ortalamalı kadroyla çok değerli bir puan aldık'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, bugün 21 yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele ettiklerine işaret ederek, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 1 puan almayı başaran oyuncularını tebrik etti.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Gerin, "Bu maçlar bizim için çok büyük fırsatlar oluyor. Çünkü çok büyük bir kadro değişimi yaşıyoruz. İki gün önce Afrika'dan 18 yaşında 3 genç geldi. Altyapıdan oyuncularımız var. Hazır olmayan, iki aydır maç oynamayan 2-3 oyuncumuz vardı. Bunları hazırlamak için bir fırsat oluyor. Bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren Gerin, şöyle devam etti:

"Karşımızda çok iyi bir takım, çok köklü bir camia olunca onlara vereceğimiz direnç veya reaksiyonun bizim için kıymeti daha çok fazlalaşıyor. Yani ne kadar direnç verebilirsek, oradan çok büyük kazanımlar elde ediyoruz. Ben çocuklarıma bugün çok bir şey istemediğimi söylemiştim. Çünkü çok çalışmadık, bir şey gösteremedik çocuklara. Hepsi bir arada 1 antrenman yaptı. Onun için bu çocuklardan çok fazla bir şey istemedik ama futbolun temel prensipleri var. Savunma ve hücumda bu temel prensipleri uyguladıktan sonra en önemli şey mücadele edebilmek. Çocukları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Bugün oynayan oyuncularımız çok gençti, 21 yaş ortalaması vardı. Marcos geleyim demese, yaş ortalaması herhalde 19'a düşerdi. Onun için bu çocukların direnç göstermesi, mücadele etmesi mutlu ediyor. İlk 20-25 dakika hiçbir konuda çok başarılı değildik. Geriye de düştük, geriden gelmeleri zaten her şeyi çok daha değerli kılıyor. Bu aralar geriden gelmeye alıştık. Çocuklarımı çok tebrik ediyorum. Kaybedebilirdik ama son dakikalarda kazanabilirdik de. Fırsatlar da yakaladık, maç gitti geldi."

Gerin, kupada 4 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Belki ileriye de taşıyabiliriz, yolumuza devam edebiliriz. Bir maçımız kaldı. Orada da puanları alabilirsek yolumuza da devam ederiz. Bugünkü 1 puan bizim için kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Gerin, şunları kaydetti:

"Geçen hafta oynayan kadromuz bugün İstanbul'da antrenman yaptı. Başakşehir çok formda. Nuri hoca şu aralar işleri oturttu. Ama biz her maça, puan ve puanlar için çıkıyoruz. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Yarından itibaren de Başakşehir'in analizlerine başlıyoruz. Bu kısa sürede, 2-3 gün içinde çocuklarımızı hazırlayacağız. Bize puan lazım, zaten çok sıkıntılı durumdayız. Artık rakibin kim olduğu çok önemli değil. Hepsine çok saygı duyuyoruz, çok kıymetli oyuncular, çok kıymetli hocalar, çok kıymetli camialar. Ama bu mücadeleyi arttırarak, devam ettirerek, bir an önce ne kadar puan toplayabiliyorsak toplamayı düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah en iyi halimizle de o maça çıkacağız."