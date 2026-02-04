04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Fenerbahçe Medicana çeyrek finale lider çıktı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, grup aşamasını 6'da 6 yaparak lider tamamladı.

04 Şubat 2026 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana çeyrek finale lider çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk eden Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-0 kazandı.
 
Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
 
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
 
Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)
 
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)
 
PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)
 
Setler: 25-8, 25-17, 26-24
 
Süre: 70 dakika (18, 21, 31)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
