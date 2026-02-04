04 Şubat
Jasikevicius: "Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de oynanacak Paris maçıyla ilgili konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'nin 27. haftasında perşembe günü Paris Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Litvanyalı çalıştırıcı Fransız ekibinin hızına dikkati çekti.

Rakibin hücum ribauntlarında iyi olduğunu da vurgulayan Jasikevicius, "Paris'e karşı oynarken en önemli şey onların hızı. Kendi basketbollarına kapılmamak, Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Son dönemde ribauntlarda gerçekten çok zorlandık ve buna mutlaka çözüm bulmalıyız çünkü Paris, hücum ribauntlarında ligin en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçeli oyuncu Mikael Jantunen de zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Paris çok yüksek tempolu bir basketbol oynuyor ve açıkçası onların konforsuz bir gece yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Tabii ki iki harika yılın ardından Paris'e dönmek benim için de özel olacak. Ama tüm odağım maçta. Takım adına çok önemli bir maç, kazanmak için iyi bir oyun ortaya koyacağız." açıklamasını yaptı.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko mücadelesi perşembe günü TSİ 22.45'te Adidas Arena'da oynanacak.

