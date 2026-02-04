04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-127'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Anadolu Efes'ten Rolands Smits için sakatlık açıklaması

Anadolu Efes'te Valencia Basket maçında sakatlanan Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

calendar 04 Şubat 2026 19:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'ten Rolands Smits için sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.
 
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits'in bugün çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Smits, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında dün oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.