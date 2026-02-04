04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-014'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Göztepe, Olaitan'ın yerini aynı gün doldurdu

Göztepe, Beşiktaş'a sattığı Beninli orta saha Junior Olaitan'ın yerini aynı gün Bulgar 10 numara Filip Krastev'le doldurdu.

calendar 04 Şubat 2026 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 17:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Olaitan'ın yerini aynı gün doldurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ara transferin son haftasında hareketli saatler yaşayan Göztepe, sürpriz bir gelişmeyle Avrupa yarışındaki rakibi Beşiktaş'a sattığı Beninli orta saha Junior Olaitan'ın yerini aynı gün Bulgar 10 numara Filip Krastev'le doldurdu.

Orta sahada Beşiktaş'a imza atan Olaitan ve Portekiz ekibi Alverca'ya kiralık gönderilen Rhaldney'in gidişleriyle transfer ihtiyacı doğan Göz-Göz, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ülkesinde Levski Sofya'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Krastev'le anlaşmaya vardı.

İngiltere'de Championship'te Oxford United forması giyen Krastev'in bonservisinin Belçika kulübü Lommel SK'da olduğu, ilk etapta sezon sonuna kadar kadroya katılacağı öğrenildi. Bulgaristan A Milli Takımı'nda da forma giyen Krastev, 2021-2022 sezonunda Stoilov'un çalıştırdığı Levski Sofya'yla Bulgaristan Kupası'nı kazandı. Filip Krastev'in gelişiyle Stoilov, 3 sezondur görev yaptığı Göztepe'ye ilk kez Bulgar futbolcu transfer etmiş olacak. Göztepe, 2021'den beri ülkemizde Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed'e de imza attıracak.

OLAITAN'DAN 6 AYDA 5 MİLYON EURO


Sport Republic yönetiminde daha önce Brezilya'dan keşfettiği Romulo'yu tek sezonluk Süper Lig macerasının ardından 20+5 milyon Euro gibi Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak Almanya'da RB Leipzig'e satan Göztepe, Olaitan'dan da kısa süre içinde büyük gelir elde etti. Sezon başında Fransa'nın Grenoble kulübünden 850 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki 10 numara ligde 17 maçta göstertiği performansla sarı-kırmızılılara 5+1 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Beşiktaş'a imza attı.

Göztepeli taraftarların bir kısmı Olaitan'ın Avrupa yarışındaki rakibe satılmasını eleştirirken, ilk yarıda sakat olduğu dönemde Benin Milli Takımı'na gidince teknik heyeti kızdıran Olaitan'ın transferine teknik direktör Stanimir Stoilov'un disiplinsiz tavırları nedeniyle izin verdiği öğrenildi. Olaitan'ın takımdaki Brezilyalı futbolcularla da anlaşamadığı belirtildi. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic yönetiminde vitrine çıkarılan Romulo, Emersonn, Tijanic gibi isimlerin satışından büyük gelir elde eden Göztepe, Almanya ve Fransa'dan teklifler alan Dennis, Juan, Taha ve Arda Okan'ı ise istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul eden kulüp çıkmadığı için ara transferde satmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.