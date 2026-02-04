04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-011'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

calendar 04 Şubat 2026 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 17:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 2 puanda kaldı.

Başakşehir, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.

Ligin 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, İstanbul'da Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası yan çizgisi üzerinde pasını arka direkteki Fayzullayev'e gönderdi. Özbek oyuncu, uygun durumda topa dokunarak fileleri havalandırdı: 0-1.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bertuğ Yıldırım'ın dokunduğu top, kaleci Kerem Yandal'dan sekerek sağ çaprazdaki Shomurodov'un önünde kaldı. Özbek santrfor, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

50. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Fayzullayev'in yayın sağından ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü. Crespo, ceza sahası içi solunda meşin yuvarlağı tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-3.

65. dakikada konuk takım, 4 farklı üstünlük elde etti. Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım, süratle ceza sahasına girdikten sonra Brnic'i gördü. Hırvat oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e indirdi. Kone, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi: 1-4.

RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Mert Bulut

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Esgaio), Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk. 46 Larsson), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Biraschi), Serginho (Dk. 46 Berkay Özcan), Babicka (Dk. 46 Barış Kalaycı), Kone

RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte (Dk. 46 Hamza Güreler), Ba, Operi (Dk. 58 Ebosele), Umut Güneş (Dk. 66 Kaluzinski), Berat Özdemir, Fayzullayev (Dk. 58 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 26 Crespo), Brnic, Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 8 Fayzullayev, Dk. 22 Shomurodov, Dk. 50 Crespo, Dk. 65 Brnic (Başakşehir), Dk. 79 Kone (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 78 Ebosele (RAMS Başakşehir)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.