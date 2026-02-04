Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı.Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 2 puanda kaldı.Başakşehir, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.Ligin 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, İstanbul'da Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek.8. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası yan çizgisi üzerinde pasını arka direkteki Fayzullayev'e gönderdi. Özbek oyuncu, uygun durumda topa dokunarak fileleri havalandırdı:22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bertuğ Yıldırım'ın dokunduğu top, kaleci Kerem Yandal'dan sekerek sağ çaprazdaki Shomurodov'un önünde kaldı. Özbek santrfor, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.50. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Fayzullayev'in yayın sağından ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü. Crespo, ceza sahası içi solunda meşin yuvarlağı tamamlayarak filelerle buluşturdu:65. dakikada konuk takım, 4 farklı üstünlük elde etti. Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım, süratle ceza sahasına girdikten sonra Brnic'i gördü. Hırvat oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti:79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e indirdi. Kone, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi:RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 4-1 kazandı.Atatürk OlimpiyatÇağdaş Altay, Furkan Ürün, Mert BulutKerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Esgaio), Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk. 46 Larsson), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Biraschi), Serginho (Dk. 46 Berkay Özcan), Babicka (Dk. 46 Barış Kalaycı), KoneDoğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte (Dk. 46 Hamza Güreler), Ba, Operi (Dk. 58 Ebosele), Umut Güneş (Dk. 66 Kaluzinski), Berat Özdemir, Fayzullayev (Dk. 58 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 26 Crespo), Brnic, Bertuğ YıldırımDk. 8 Fayzullayev, Dk. 22 Shomurodov, Dk. 50 Crespo, Dk. 65 Brnic (Başakşehir), Dk. 79 Kone (Fatih Karagümrük)Dk. 45 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 78 Ebosele (RAMS Başakşehir)