Konyaspor'da Çağdaş Atan'a veda!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."
