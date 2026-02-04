Konyaspor'da Çağdaş Atan'a veda!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."



