04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-470'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Jalen Duren, Smaç Yarışması davetini kabul etti

Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre bu yılki NBA Smaç Yarışması'na katılma davetini kabul etti.

calendar 04 Şubat 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Duren, yarışmada Los Angeles Lakers oyuncusu Jaxson Hayes ve San Antonio Spurs'ten Carter Bryant'ın da yer alacağı bir kadroya katılmış oldu.

Henüz son yarışmacı açıklanmadı. Ancak Mac McClung'un 14 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonda yer almayacak olması nedeniyle, yarışmada kesin olarak yeni bir şampiyon çıkacak.


Duren, Doğu Konferansı lideri Pistons formasıyla çıkış yaptığı bir sezon geçiriyor. 41 maçta 18 sayı ve 10.7 ribaund ortalamaları yakalayan genç uzun, hafta sonu itibarıyla kariyerinin ilk All-Star seçimini de elde etti.

