Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre bu yılki NBA Smaç Yarışması'na katılma davetini kabul etti.Duren, yarışmada Los Angeles Lakers oyuncusu Jaxson Hayes ve San Antonio Spurs'ten Carter Bryant'ın da yer alacağı bir kadroya katılmış oldu.Henüz son yarışmacı açıklanmadı. Ancak Mac McClung'un 14 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonda yer almayacak olması nedeniyle, yarışmada kesin olarak yeni bir şampiyon çıkacak.Duren, Doğu Konferansı lideri Pistons formasıyla çıkış yaptığı bir sezon geçiriyor. 41 maçta 18 sayı ve 10.7 ribaund ortalamaları yakalayan genç uzun, hafta sonu itibarıyla kariyerinin ilk All-Star seçimini de elde etti.