Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, adı etrafında dönen yoğun takas söylentilerinin farkında olsa da, şartlar izin verdiği sürece Milwaukee'de kalmak ve kariyerini Bucks formasıyla noktalamak istediğini açıkça dile getirdi.Yunan yıldız, Milwaukee Journal Sentinel'dan Jim Owczarski'ye yaptığı duygusal açıklamada, kariyerine dair içten düşüncelerini paylaştı.diyen Giannis sözlerini şöyle sürdürdü:2025-26 sezonu, hem Giannis hem de Bucks için tam anlamıyla bir iniş çıkış sürecine sahne oluyor. Milwaukee, 2016'dan bu yana ilk kez NBA Playoffları'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurken, Antetokounmpo da takımı tek başına yeniden zirve yarışına sokmakta zorlandı.Üstelik Bucks'ın durumu, Giannis'in sezon boyunca yaşadığı baldır sakatlığı problemleri ve buna bağlı kaçırdığı maçlarla daha da karmaşık hale geldi.NBA takviminde Perşembe günü gerçekleşecek takas son tarihi, Giannis takas ihtimalini ligin gündeminin zirvesine taşıdı. Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors ve Miami Heat, Yunan süperstar için öne çıkan başlıca talipler arasında gösteriliyor.Ancak sezonun takas süresi bitene kadar ne yaşanırsa yaşansın, Antetokounmpo Milwaukee'nin hayatında ve kariyerinde her zaman çok özel bir yere sahip olacağını vurguladı.diyen Giannis sözlerini şöyle sürdürdü: