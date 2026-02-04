Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, adı etrafında dönen yoğun takas söylentilerinin farkında olsa da, şartlar izin verdiği sürece Milwaukee'de kalmak ve kariyerini Bucks formasıyla noktalamak istediğini açıkça dile getirdi.
Yunan yıldız, Milwaukee Journal Sentinel'dan Jim Owczarski'ye yaptığı duygusal açıklamada, kariyerine dair içten düşüncelerini paylaştı.
"Eğer bana gerçekten, kalbimin derinliklerinde ne istediğimi sorarsanız? Milwaukee Buck olarak emekli olmak ve burada bir şampiyonluk kazanmak istiyorum," diyen Giannis sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cümle bu kadar.
Eğer bunun mümkün olmadığını fark ederseniz ve belki de işlerin bu yönde gitmediğini, kulübün başka planlar yaptığını anlarsanız, o zaman otomatik olarak onların planlarının bir parçası olmanız ya da diğer seçenekleri değerlendirmeniz gerekir. Bu çok normal."
2025-26 sezonu, hem Giannis hem de Bucks için tam anlamıyla bir iniş çıkış sürecine sahne oluyor. Milwaukee, 2016'dan bu yana ilk kez NBA Playoffları'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurken, Antetokounmpo da takımı tek başına yeniden zirve yarışına sokmakta zorlandı.
Üstelik Bucks'ın durumu, Giannis'in sezon boyunca yaşadığı baldır sakatlığı problemleri ve buna bağlı kaçırdığı maçlarla daha da karmaşık hale geldi.
NBA takviminde Perşembe günü gerçekleşecek takas son tarihi, Giannis takas ihtimalini ligin gündeminin zirvesine taşıdı. Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors ve Miami Heat, Yunan süperstar için öne çıkan başlıca talipler arasında gösteriliyor.
Ancak sezonun takas süresi bitene kadar ne yaşanırsa yaşansın, Antetokounmpo Milwaukee'nin hayatında ve kariyerinde her zaman çok özel bir yere sahip olacağını vurguladı.
"18 yaşımdayken buraya geldim," diyen Giannis sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir insanın en erken anıları ne zaman başlar? 4-5 yaş civarı, değil mi? Yani 5'ten 18'e kadar 13 yıl. Hatırlayabildiğim dönem boyunca. Sonra 18'den 31'e kadar, yine 13 yıl burada geçirdim. Wisconsin, Milwaukee'de, kendi ülkeme kıyasla daha fazla zaman geçirdim.
Bu şehirde, kendi ülkemdekinden çok daha fazla anı biriktirdim. Ülkemden hatırladığım tek şey; sokakta bir şeyler satmak, antrenmana gitmek, korku içinde yaşamak, kardeşlerimi elimden geldiğince korumak ve iyi, kibar bir çocuk olmaya çalışmaktı."
