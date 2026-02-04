04 Şubat
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, çarşamba günü antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Milli futbolcu, perşembe günü oynanacak Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Kenan ile ilgili son kararı teknik heyet verecek.

calendar 04 Şubat 2026 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya Kupası çeyrek final maçında perşembe günü Atalanta ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı bulunan milli futbolcu, Atalanta maçı öncesi çarşamba günü yapılan son antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

20 yaşındaki futbolcu, Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Kenan Yıldız'ın bu maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Luciano Spalletti ve teknik heyeti karar verecek.

JUVENTUS'UN FİKSTÜRÜ
GALATASARAY MAÇI


Juventus, Atalanta maçının ardından; Lazio, Inter ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta teknik heyet, bu maçları göz önüne alarak Kenan Yıldız için son kararını verecek.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

