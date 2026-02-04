04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-150'
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-010'

Okan Buruk'tan transfer yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

Haber: Sporx.com
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek.
 
Maç önce sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
Transferler hakkında gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, "Geçen hafta 2 tane oyuncu almıştık. Son lig maçında da kadrodaydılar. Noa Lang başladı, Asprilla sonradan girdi. Bu transferler bize güç kattı. Bugün genç bir oyuncu katıldı. Renato, İstanbul'a geldi. Son işlemler yapılıyor onunla ilgili. Transferin son günleri. Bu süreçte de bakıyoruz. Bugün maç olduğu bugün maça odaklıyım (Gülerek) Maç bittikten sonra daha rahat konuşuruz." dedi.
 
Kupadaki grubun zorluğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Bizim grup, güçlü bir grup. Trabzonspor, Alanyaspor ve Başakşehir kazanarak devam ediyor. Kazanırsak bir sonraki turu neredeyse garantileme yolunda olacağız. Türkiye Kupası'na önem veriyoruz. Geçen sene kazandık. Bu sene yeniden kazanmak için oyuncularımla bu mücadeleyi veriyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Okan Buruk, maç öncesi rakipleri İstanbulspor için de şu sözleri sarfetti:
 
"İstanbulspor, kulüp olarak iyi yönetilen ve gerçekten çok küçük bütçelerle hem Süper Lig'e çıkan hem de o performansına devam eden örnek bir kulüp. Onlar da lig maçını düşünerek bir rotasyon düşünüyorlar. Biz de yaptık. Onlar için de önemli Galatasaray'a karşı oynayacaklar. Bizim için her maç önemli. Genç oyuncularımıza şans verdik, daha az süre alan, yeni oyuncularımız var. Bizim için de önemli bir sınav."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
