Fenerbahçe'de ayrılık için her seçenek masada: Fred

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferinin ardından gözünü yeni santrfor takviyesine çevirdi.
Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerde, santrfor transferinden önce ayrılık gerçekleşmesi gerekiyor.
TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLECEK
Fenerbahçe'de ayrılık için en büyük aday Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcu için tüm ayrılık seçeneklerini değerlendirecek.
AJAX'TAN TALEP!
Ajax, daha önce Fred için kiralama teklifi yapmış ve Fenerbahçe, 3.5 milyon euro talep etmişti. Hollanda temsilcisi, bu talebin ardından Fred transferini rafa kaldırmıştı.
TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR
Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro kazanan ve daha önce takımdan ayrılmaya sıcak bakan Fred, şu anda sarı-lacivertlilerden kalan tüm alacaklarını istiyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fred, bu sezon 30 maçta süre buldu ve 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
