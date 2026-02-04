04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-126'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Fenerbahçe'de ayrılık için her seçenek masada: Fred

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in ayrılığı için tüm seçenekleri değerlendirecek.

Fenerbahçe'de ayrılık için her seçenek masada: Fred
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferinin ardından gözünü yeni santrfor takviyesine çevirdi.

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerde, santrfor transferinden önce ayrılık gerçekleşmesi gerekiyor.

TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe'de ayrılık için en büyük aday Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olarak gösteriliyor.


Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcu için tüm ayrılık seçeneklerini değerlendirecek.

AJAX'TAN TALEP!

Ajax, daha önce Fred için kiralama teklifi yapmış ve Fenerbahçe, 3.5 milyon euro talep etmişti. Hollanda temsilcisi, bu talebin ardından Fred transferini rafa kaldırmıştı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro kazanan ve daha önce takımdan ayrılmaya sıcak bakan Fred, şu anda sarı-lacivertlilerden kalan tüm alacaklarını istiyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fred, bu sezon 30 maçta süre buldu ve 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
