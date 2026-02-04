04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-012'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Anderson Talisca'dan sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca, dikkat çeken bir karar aldı. İşte detaylar...

calendar 04 Şubat 2026 17:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 17:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan sürpriz hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde ses getirmeye devam eden Fenerbahçe, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Performansıyla takımı taşıyan isimlerden biri olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Anderson Talisca yeni sözleşme için maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul etti.

Brezilyalı futbolcunun İstanbul'da çok mutlu olduğunu yönetime bildirdiği ifade edildi.


DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan, birçok kulübün de 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun durumunu yakından araştırdığı ifade edildi.

32 MAÇTA OYNADI

Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 32 karşılaşmaya çıktı.

PERFORMANSI

1,894 dakika sahada kalan Talisca, rakip fileleri tam 17 kez sarsarken, 4 kez de asist katkısı üretmeyi başardı.

F.BAHÇE KARİYERİ

2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, burada çıktığı 55 maçta 29 gol-6 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.  

