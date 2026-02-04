Anderson Talisca'dan sürpriz hamle!

Ara transfer döneminde ses getirmeye devam eden Fenerbahçe, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.
Performansıyla takımı taşıyan isimlerden biri olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Anderson Talisca yeni sözleşme için maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul etti.
Brezilyalı futbolcunun İstanbul'da çok mutlu olduğunu yönetime bildirdiği ifade edildi.
DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Öte yandan, birçok kulübün de 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun durumunu yakından araştırdığı ifade edildi.
32 MAÇTA OYNADI
Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 32 karşılaşmaya çıktı.
PERFORMANSI
1,894 dakika sahada kalan Talisca, rakip fileleri tam 17 kez sarsarken, 4 kez de asist katkısı üretmeyi başardı.
F.BAHÇE KARİYERİ
2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, burada çıktığı 55 maçta 29 gol-6 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞME DURUMU
Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Performansıyla takımı taşıyan isimlerden biri olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Anderson Talisca yeni sözleşme için maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul etti.
Brezilyalı futbolcunun İstanbul'da çok mutlu olduğunu yönetime bildirdiği ifade edildi.
DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Öte yandan, birçok kulübün de 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun durumunu yakından araştırdığı ifade edildi.
32 MAÇTA OYNADI
Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 32 karşılaşmaya çıktı.
PERFORMANSI
1,894 dakika sahada kalan Talisca, rakip fileleri tam 17 kez sarsarken, 4 kez de asist katkısı üretmeyi başardı.
F.BAHÇE KARİYERİ
2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, burada çıktığı 55 maçta 29 gol-6 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞME DURUMU
Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.