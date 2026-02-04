04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
1-119'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
0-018'
04 Şubat
M.City-Newcastle
1-018'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
0-0DA
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0DA
04 Şubat
Nice-Montpellier
0-1DA
04 Şubat
Lyon-Laval
0-0DA
04 Şubat
Troyes-Lens
0-019'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-035'
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-190'

Fenerbahçe, yarı final play-in'i garantiledi

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Fransa'dan Basket Landes'i 78-69 mağlup etti.

calendar 04 Şubat 2026 21:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yarı final play-in'i garantiledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 78-69 yendi.

Grubu ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Sara Mansson (İsveç), Armin Mutapcic (Almanya)

Fenerbahçe Opet: Williams 15, Meesseman 21, Rupert 19, McBride 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır, Alperi Onar, Milic 11

Basket Landes: Djekoundade 8, Musa 10, Ewodo 4, Massey 7, Lacan 11, Wojta 10, Droguet 5, Macquet 1, Dechanoz 5, Bussiere 8

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-35

3. Periyot: 52-53

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.